Генменеджер «Нэшвилла»: не договорились с «Вегасом» по Нилу из-за высокой цены

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл рассказал, что пытался договориться с клубом «Вегас Голден Найтс», который забрал на драфте расширения форварда Джеймса Нила.



«Драфт расширения оказался болезненным для нашей команды, как и ожидалось… Нельзя было этого избежать. Сильная сторона «Нэшвилла» — оборона, поэтому мы защитили четырёх защитников, но смогли защитить только четырёх нападающих.



Как и люди из других клубов, я пытался договориться с генменеджером «Вегаса» Джорджем Макфи. Но цена, как мне показалось, оказалась завышенной. Сейчас нам нужно заменить Нила. Работа начнётся с драфта в Чикаго, а позже будет работа с неограниченно свободными агентами.



Я пытался договориться с Макфи, но успеха достичь не удалось. Нил и я находимся в хороших отношениях, он не хотел уходить. Считаю, что он думал, что Нэшвилл – это его дом», – цитирует Пойла официальный сайт лиги.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».