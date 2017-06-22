Бержерон: требования к оборонительным форвардам регулярно меняются

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал получение трофея «Селке Трофи» как лучшему форварду оборонительного плана. Для хоккеиста этот приз стал уже четвёртым в карьере.

«Это был один из тех моментов, когда получаешь дополнительные эмоции от того, что награду тебе вручает легендарный Боб Гейни. Так что это получение награды стало особенным.



С нынешней скоростью хоккея и умением игроков кататься на коньках необходимо тратить все силы, чтобы защищаться грамотно. Требования постоянно меняются, но это нормально для любой позиции", — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.