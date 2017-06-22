Член «Тройного золотого клуба» Крис Пронгер занял руководящий пост во «Флориде»

Легендарный защитник Крис Пронгер станет старшим советником президента «Флорида Пантерз» по хоккейным операциям, сообщает NBC Sports. 42-летний Пронгер до этого занимал должность в отделе, который занимался безопасностью игроков Национальной хоккейной лиги. Ранее он не мог занять должность в клубе НХЛ, поскольку продолжал получать деньги по контракту игрока.



Пронгер во времена игровой карьеры был защитником. Он является обладателем Кубка Стэнли, двукратным олимпийским чемпионом, членом Зала хоккейной славы и «Тройного золотого клуба».