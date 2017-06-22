Кожевников: Бобровский – это лучший вратарь в мире. Он – наше всё

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал второй «Везина Трофи» в карьере вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.



«Бобровский – лучший вратарь в мире. Я уже не первый раз говорю, что Сергей – наше всё. Поздравим его, он отлично провёл сезон, получил достойный приз, и никаких сомнений быть не может — на данном этапе он сильнейший российский вратарь. До этого у нас был Николай Хабибулин, а сейчас у нас есть Сергей – большая хоккейная личность», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Бобровский снова с «Везиной», Тарасенко – без «Леди Бинг». Все награды НХЛ Сергей Бобровский взял вторую «Везину», Тарасенко остался без «Леди Бинг», Макдэвид получил «Харт» и другие награды НХЛ.