Экс-форвард «Чикаго» и «Каролины» Бикелл получил пожертвование от НХЛ

Экс-форвард «Чикаго Блэкхоукс» и «Каролина Харрикейнз» Брайан Бикелл, который недавно завершил карьеру из-за рассеянного склероза, получил от НХЛ награду за мужество и пожертвование на его благотворительный фонд.



«Весь год получился тяжёлым, я постоянно нервничал из-за моей ситуации. Большая честь быть здесь, на церемонии и видеть вас всех, кто знает мою историю и как-либо поддерживал меня. Несмотря ни на что, рад, что моя карьера закончилась в окружении таких людей», — приводит слова Бикелла официальный сайт НХЛ.

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