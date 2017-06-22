Гаррисон: я воодушевлён переходом в «Вегас», вокруг драфта было много интереса

Защитник Джейсон Гаррисон, в прошлом сезоне выступавший за «Тампа-Бэй Лайтнинг», поделился первыми впечатлениями после новости о своём переходе в «Вегас Голден Найтс». Новый клуб Национальной хоккейной лиги забрал 32-летнего игрока на драфте расширения.



«Когда меняешь команду, поначалу может быть непросто, однако вокруг этого драфта было столько ожиданий и интереса, что я воодушевлен», — цитирует Гаррисона официальный сайт лиги.



В сезоне-2016/17 Гаррисон провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 70 матчей, забил в них один гол и отдал восемь передач. Его команда не попала в плей-офф.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».