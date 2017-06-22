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Сергей Бобровский зарегистрировался в «Твиттере»

22 июня 2017, четверг. 19:07. Хоккей

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский зарегистрировался в социальной сети «Твиттер», где выложил записанное видеообращение.

Бобровский выиграл вторую за карьеру «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. В голосовании Сергей получил 25 первых мест, а ближайший преследователь Брейден Холтби – лишь 4. Бобровский – шестой голкипер с 1982 года, кто выиграл «Везину» более одного раза.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провёл в регулярном чемпионате 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надёжности составил 93,1. В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб при коэффициенте надёжности 88,2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
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