«Каролина» выменяла у «Вегаса» защитника Ван Римсдайка в обмен на выбор драфта

«Каролина Харрикейнз» выменял у нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» защитника Тревора ван Римсдайка и выбор в седьмом раунде драфта-2018 на выбор во втором раунде драфта-2017, информирует официальный сайт «ураганов».



25-летний ван Римсдайк в прошедшем чемпионате выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и набрал 16 (5+11) очков. Хоккеист перешёл в «Вегас» в рамках процедуры драфта расширения.



«Состав „Каролины“ испытывает потребность в таком защитнике, как ван Римсдайк. Он уже побеждал в „Чикаго“ и теперь может помочь начать выигрывать нам», — прокомментировал переход генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис.

«Даллас» хочет получить защитника «Вегаса» Мето, «Каролина» — Т. ван Римсдайка