«Тампа-Бэй» подписала новый контракт с голкипером Будаем

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новый контракт с вратарём Петером Будаем, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на два сезона.



34-летний словацкий голкипер перешёл в «Тампу» из «Лос-Анджелес Кингз» в прошедшем сезоне в обмен на вратаря Бена Бишопа и провёл за флоридскую команду семь матчей, в которых одержал четыре победы. Ранее он также выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». За свою карьеру он сыграл в НХЛ 357 матчей, одержав 155 побед с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,67.

«Тампа» договорилась о продлении контракта с вратарём Будаем на два года