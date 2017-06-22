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«Тампа-Бэй» подписала новый контракт с голкипером Будаем

22 июня 2017, четверг. 19:59. Хоккей

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новый контракт с вратарём Петером Будаем, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

34-летний словацкий голкипер перешёл в «Тампу» из «Лос-Анджелес Кингз» в прошедшем сезоне в обмен на вратаря Бена Бишопа и провёл за флоридскую команду семь матчей, в которых одержал четыре победы. Ранее он также выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». За свою карьеру он сыграл в НХЛ 357 матчей, одержав 155 побед с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,67.

«Тампа» договорилась о продлении контракта с вратарём Будаем на два года
Источник: Официальный сайт "Тампа-Бэй Лайтнинг" Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости. Хоккей
22 июня 2017, четверг
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