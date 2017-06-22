«Монреаль» выменял у «Вегаса» защитника Дэвида Шлемко

«Монреаль Канадиенс» выменял у нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» защитника Дэвида Шлемко, взамен отдав выбор в пятом раунде драфта 2019 года, информирует официальный сайт канадского клуба. Права на хоккеиста оказались у «Вегаса» после прошедшего драфта расширения.



30-летний Шлемко в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 62 встречах, сумев записать на свой счёт 18 (3+15) результативных баллов при показателе полезности "+4" и 14 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил около 17 минут.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».