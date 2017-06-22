В тренерский штаб «Лос-Анджелеса» вошёл Дон Нахбаур

«Лос-Анджелес Кингз» продолжает формировать тренерский штаб под командой Джона Стивенса, сообщает официальный «твиттер» клуба. В качестве ассистента тренера в штаб войдет 58-летний Дон Нахбаур, в течение 7 последних лет возглавлявший клуб Западной хоккейной лиги «Спокан Чифс».



Нахбаур выступал в Национальной хоккейной лиге за «Филадельфию», «Эдмонтон» и «Хартфорд».



Главный тренер Джон Стивенс возглавил клуб в конце апреля. Стивенс работает в «Лос-Анджелесе» с 2010 года. До этого он был главным тренером «Филадельфии», с которой выходил в финал Восточной конференции в 2008 году.