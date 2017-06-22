«Питтсбург» предложил Сергею Гончару новый контракт на три сезона

«Питтсбург Пингвинз» предложил российскому тренеру Сергею Гончару новый контракт на три года, информирует ТАСС.



«Руководство клуба предложило мне новый контракт сроком на три года. Формальное соглашение мы уже подписали. Рад, что удалось обо всём договориться. В данный момент обсуждаются только мои обязанности, но думаю, это всего лишь детали», — рассказал Гончар.



Гончар выигрывал Кубок Стэнли в 2009 году в качестве игрока «Питтсбурга», а в 2016 и 2017 годах взял трофей с «пингвинами» уже в качестве тренера.