Боумэн: пока рано говорить, как «Чикаго» будет реагировать на ситуацию с Госсой

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн поделился мнением о ситуации с нападающим Марианом Госсой, который из-за проблем с аллергией пропустит следующий сезон.

«Ситуация с Госсой стала большой проблемой для команды. Пока совсем рано говорить, как «Чикаго» будет реагировать на эту ситуацию. Мы изучали различные варианты, последние два дня были для нас очень загруженными. Но все решения будут приняты вовремя.



Мариан, возможно, главная причина того, что в «Чикаго» изменилась игровая культура. Он справлялся с каждой ситуацией на потрясающем уровне», – цитирует Боумэна Chicago Suntimes.