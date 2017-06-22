Эберле: Таварес — игрок поколения, рад, что буду играть с ним

Нападающий Джордан Эберле поделился первыми впечатлениями после своего обмена из «Эдмонтон Ойлерз» в «Нью-Йорк Айлендерс».



«Айлендерс» – клуб с большой историей, у них было много побед в прошлом. Хочу вернуть болельщикам любовь к хоккею. С «Айлендерс» всегда было непросто играть, у команды большой потенциал, я рад стать её частью. Я знаю многих из команды. Таварес – настоящий игрок поколения. Я рад возможности сыграть с ним и, возможно, принести «Айлендерс» успех», — приводит слова Эберле официальный сайт «Айлендерс».

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