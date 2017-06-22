Кросби: в лице Нила у «Вегаса» появился человек, забивающий по 30 голов за сезон

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об итогах драфта расширения для нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», отметив перехода Джеймса Нила из «Нэшвилл Предаторз».



«Им удалось получить несколько хороших игроков, в лице Нила у них сразу появится человек, забивающий 30 голов за сезон. Они смогли взять несколько хороших выборов на драфте. Считаю, что они смогут бороться уже сейчас, а со временем будут становиться только лучше после прихода молодых талантов», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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