НХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18, игры в Европе пройдут в ноябре

Национальная хоккейная лига определилась с календарём на сезон-2017/18, информирует официальный сайт лиги. Паузы на олимпийские игры, как и ожидалось, не предусмотрено.



Сезон стартует 4 октября матчем «Питтсбург» – «Сент-Луис». В этот день пройдут также игры «Виннипег» – «Торонто», «Эдмонтон» – «Калгари», «Сан-Хосе» – «Филадельфия».



«Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» слетают во время регулярного сезона в Стокгольм. 10 и 11 ноября команды сыграют два матча на арене Ericsson Globe в рамках проекта «Глобальная серия НХЛ 2017 SAP». НХЛ в шестой раз организует игры регулярного сезона в Европе и впервые — с 2011 года.



В календаре предусмотрена пауза с 26 по 29 января на Матч всех звёзд в Тампа-Бэй. Завершится сезон 7 апреля пятнадцатью матчами.

Ландеског: кто мог подумать, что игра НХЛ может состояться в Стокгольме