Лебрюн: Радулов хотел от «Монреаля» контракт на шесть лет с зарплатой $ 7 млн

Известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн рассказал о финансовых требованиях российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова.



«Слышал, что Радулов хотел от „Монреаля“ контракт на шесть лет с зарплатой в размере $ 7 млн. „Канадиенс“ никогда не пойдут на такое», — написал журналист в своём «твиттере».



Напомним, канадская команда не стала защищать Радулова на драфте расширения, но «Вегас» не стал его забирать. Генеральный менеджер клуба Марк Бержевен не исключает, что россиянин перейдёт в другой клуб.

Генеральный менеджер «Монреаля» не исключил возможного обмена прав на Радулова