Генменеджер «Айлендерс»: Эберле добавит команде лидерских качеств и опыта

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу прокомментировал обмен Райана Строума в «Эдмонтон Ойлерз» на Джордана Эберле.

«Эдмонтон» обменял форварда Эберле в «Айлендерс», взамен получив Райана Строума

«Мы рады добавить такого проверенного атакующего игрока, как Эберле, в наш состав. Это скоростной игрок, который может не только стабильно забивать голы, но и делать это в важных матчах. Он добавит нашей команде лидерских качеств и опыта, и это будет помогать нам добиваться наших целей – стабильно выходить в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли», – цитирует Сноу официальный сайт НХЛ.