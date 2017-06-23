Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эксперт TSN: поговаривают, что «Эдмонтон» предложит Макдэвиду 14 млн в год

23 июня 2017, пятница. 09:37. Хоккей

Эксперт TSN Даррен Дрегер рассказал о ситуации с продлением контракта Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». Срок действия контракта новичка Макдэвида с канадской командой истекает по окончании предстоящего сезона. По итогам сезона-2016/17 Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда впервые за последние годы попала в плей-офф.

«Поговаривают, что «Эдмонтон» предложит Макдэвиду контракт с зарплатой 14 миллионов долларов в год», – отметил Дрегер.

Макдэвид выиграл «Харт Трофи», обойдя Кросби и Бобровского
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
Новости. Хоккей
23 июня 2017, пятница
09:56 Кобылянский: проект календаря КХЛ получился сбалансированным
09:54 «Торонто» может выменять защитника Шмидта у «Вегаса»
09:43 КХЛ презентует календарь 12 июля, каждая команда сыграет по 56 матчей
09:37 Эксперт TSN: поговаривают, что «Эдмонтон» предложит Макдэвиду 14 млн в год
09:26 Генменеджер «Эдмонтона»: обменяли Эберле, чтобы расчистить платёжку
09:20 Генменеджер «Айлендерс»: Эберле добавит команде лидерских качеств и опыта
09:08 Главный тренер Типпет покинул «Аризону», контракт расторгнут
00:50 Лебрюн: Радулов хотел от «Монреаля» контракт на шесть лет с зарплатой $ 7 млн
00:38 «Нэшвилл» хочет выменять Дюшейна, «Нью-Джерси» — Гальченюка
00:16 НХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18, игры в Европе пройдут в ноябре
22 июня 2017, четверг
23:40 Кросби: в лице Нила у «Вегаса» появился человек, забивающий по 30 голов за сезон
23:07 Генеральный менеджер «Монреаля» не исключил возможного обмена прав на Радулова
22:51 «Флорида» хочет обменять защитника Демерса
22:31 Эберле: Таварес — игрок поколения, рад, что буду играть с ним
21:59 Грабовский: Нью-Йорк несколько утомил, да и шансов заиграть в «Вегасе» больше
21:40 Боумэн: пока рано говорить, как «Чикаго» будет реагировать на ситуацию с Госсой
21:12 «Питтсбург» предложил Сергею Гончару новый контракт на три сезона
20:51 В тренерский штаб «Лос-Анджелеса» вошёл Дон Нахбаур
20:21 «Монреаль» выменял у «Вегаса» защитника Дэвида Шлемко
19:59 «Тампа-Бэй» подписала новый контракт с голкипером Будаем
19:59 «Каролина» выменяла у «Вегаса» защитника Ван Римсдайка в обмен на выбор драфта
19:37 «Эдмонтон» обменял форварда Эберле в «Айлендерс», взамен получив Райана Строума
19:37 «Питтсбург» подписал контракт новичка с форвардом Тиффельсом
19:15 «Вашингтон» подписал новый контракт с защитником Джусом на $ 1,3 млн
19:07 Сергей Бобровский зарегистрировался в «Твиттере»
18:59 «Северсталь» подписала контракт с Калашниковым, «Сибирь» — с Никитой Ивановым
18:42 Макнэбб: «Вегас» набрал массу хороших игроков, мы будем конкурентоспособны
18:10 Гаррисон: я воодушевлён переходом в «Вегас», вокруг драфта было много интереса
17:49 Нил: в «Вегасе» я получил шикарную возможность совершить нечто особенное
17:20 Экс-форвард «Чикаго» и «Каролины» Бикелл получил пожертвование от НХЛ
17:04 Кожевников: Бобровский – лучший вратарь в мире. Он – наше всё
17:03 Член «Тройного золотого клуба» Крис Пронгер занял руководящий пост во «Флориде»
16:47 Бержерон: требования к оборонительным форвардам регулярно меняются
16:29 Генменеджер «Нэшвилла»: не договорились с «Вегасом» по Нилу из-за высокой цены
16:12 Андерсон: я смог вернуться и играть только благодаря поддержке «Оттавы»
16:01 Итоги MarSpo Awards: маркетинг хоккейных федераций, лиг и клубов
15:49 Нападающий Гунарс Скворцов остаётся в рижском «Динамо»
15:39 Годро: «Леди Бинг» — хороший трамплин для меня, хочу и дальше завоёвывать призы
15:30 Сушинский: Бобровский мало играл в России, но его признал лучшим весь мир
15:22 Емелин: «Вегас» на меня рассчитывает, а на то, что говорит Черри, мне плевать
14:59 Лебрюн: Емелин входит в число тех, кого «Вегас» может обменять в ближайшие дни
14:37 Айзерман: «Тампа» обменяла Гусева, потому что я не знаю, приедет ли он в НХЛ
14:36 Защитник Никита Пивцакин продлил контракт с ЦСКА на один год
14:20 КХЛ: рассчитываем, что совместными усилиями решим острые вопросы с «Динамо»
14:09 Вратарь «Нефтехимика» Андрей Макаров представил шлем с изображением Джокера
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017