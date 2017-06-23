Эксперт TSN: поговаривают, что «Эдмонтон» предложит Макдэвиду 14 млн в год

Эксперт TSN Даррен Дрегер рассказал о ситуации с продлением контракта Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». Срок действия контракта новичка Макдэвида с канадской командой истекает по окончании предстоящего сезона. По итогам сезона-2016/17 Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Канадская команда впервые за последние годы попала в плей-офф.



«Поговаривают, что «Эдмонтон» предложит Макдэвиду контракт с зарплатой 14 миллионов долларов в год», – отметил Дрегер.

Макдэвид выиграл «Харт Трофи», обойдя Кросби и Бобровского