«Торонто» может выменять защитника Шмидта у «Вегаса»

Защитник новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Нэйт Шмидт может перейти в «Торонто Мэйпл Лифс». Канадская команда заинтересована в приобретении 25-летнего защитника и готова отдать за него пик второго раунда предстоящего драфта. Об этом сообщает журналист Луи Жан.



На драфте расширения «Голден Найтс» забрали у канадского клуба нападающего Брука Лайпсика, сыгравшего в 6 матчах на уровне НХЛ.

В сезоне-2016/17 Шмидт провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 60 матчей, забросил в них 3 шайбы и отдал 14 голевых передач.