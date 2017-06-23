Стал известен план предсезонной подготовки «Северстали»

«Северсталь» обнародовала план предсезонной подготовки к сезону-2017/18.



3.07.2017 – сбор команды в Череповце.



с 4.07 по 6.07 – медицинский осмотр.



с 10.07 по 22.07 – сбор. Ленинградская область. Курорт «Игора».



с 27.07 по 5.08 – сбор. Паюлахти, Финляндия.



28.07 – контрольная игра с «Трактором».



30.07 – контрольная игра со СКА



4.08 – контрольная игра с «Пеликанз»



5.08 – контрольная игра с «Пеликанз»



с 8.08 по 15.08 – сбор. Череповец.



с 16.08 по 18.08 – турнир Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Участники: СКА, «Сочи», «Северсталь», «Йокерит».