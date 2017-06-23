Стал известен план предсезонной подготовки «Северстали»

«Северсталь» обнародовала план предсезонной подготовки к сезону-2017/18.
3.07.2017 – сбор команды в Череповце.
с 4.07 по 6.07 – медицинский осмотр.
с 10.07 по 22.07 – сбор. Ленинградская область. Курорт «Игора».
с 27.07 по 5.08 – сбор. Паюлахти, Финляндия.
28.07 – контрольная игра с «Трактором».
30.07 – контрольная игра со СКА
4.08 – контрольная игра с «Пеликанз»
5.08 – контрольная игра с «Пеликанз»
с 8.08 по 15.08 – сбор. Череповец.
с 16.08 по 18.08 – турнир Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Участники: СКА, «Сочи», «Северсталь», «Йокерит».