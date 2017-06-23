Дэйли: больше не было переговоров по ОИ, дело закрыто

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал отсутствие в опубликованном календаре НХЛ на сезон-2017/18 паузы на Олимпиаду.



«У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто. Мы не ожидаем того, что кто-то из игроков НХЛ примет участие в олимпийском турнире в нарушение контрактов со своими клубами», — цитирует Дэйли ТАСС.

Олимпийский хоккейный турнир впервые с 1994 года пройдёт без игроков Национальной хоккейной лиги.