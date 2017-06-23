Житник: «Везину» Бобровский завоевал по делу. Салливана снова прокатили

Олимпийский чемпион Алексей Житник подвёл итоги церемонии вручения индивидуальных наград в НХЛ и драфта расширения.

Боб-победитель и грустный Малкин. Как прошла церемония закрытия сезона НХЛ Абсолютный король Макдэвид, второй «Везина» Бобровского, переход Флёри и трофей для двоих — в обзоре соцсетей после закрытия сезона.

«Никаких сюрпризов не произошло — с подавляющим большинством решений жюри необходимо согласиться. По делу самым ценным игроком «регулярки» назвали Коннора Макдэвида — молодой форвард «Эдмонтона» прошёл сезон ровно и даже не вспомнил, что есть синдром второгодника. Нет вопросов по лучшему защитнику. Последние два-три сезона именно Брент Бёрнс из «Сан-Хосе» — номер один. Если говорить о лучшем новичке, то конкуренцию Остону Мэттьюсу составил Теему Лайне. Но Мэттьюс в отличие от финна, получившего сотрясение мозга, отыграл весь сезон и к тому же вышел в плей-офф.

Бобровский был единственной звездой такой рабочей команды, как «»Коламбус», фактически он её и втащил в плей-офф. И все главные конкуренты Бобровского — Кэри Прайс из «»Монреаля», Деван Дубник из «Миннесоты», Брэйден Холтби из «Вашингтона» — в плей-офф, мягко говоря, не блеснули. Уверен, что свою вторую «Везину» российский голкипер завоевал по делу.

Поражён тем, что второй год кряду прокатили главного тренера «Питтсбурга» Салливана — и приз лучшего отдали Джону Торторелле из «Коламбуса». «Питтсбург» — это не только Кросби и Малкин, но и во многом очень тренерская команда. Второй сезон подряд она берёт Кубок Стэнли — и в нынешних условиях тотального равенства клубов это равносильно четырём победам кряду в мои, 90-е годы. Каждый раз из кризисных ситуаций «»Пингвины» очень быстро и резко выбирались, в чём огромная заслуга тренера. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Питтсбург» фактически не заметил потери своего лучшего защитника — Криса Летанга. Это тоже характеризует эффективность тренерской работы.

Драфт расширения? «Вегас» сработал очень правильно и аккуратно. Взял пусть и дорогого, но отличного вратаря Марка-Андре Флёри из «Питтсбурга», ровную, надёжную оборону и накопил выборов на драфте. Команда два-три года будет строиться за счёт молодых игроков», — цитирует Житника Russia-Hockey.