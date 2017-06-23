Вайсфельд — о календаре: нужно заказывать чартеры, а мы не знаем, куда полетим

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о проекте календаря КХЛ сезона-2017/18.

«Сокращение количества матчей в регулярном чемпионате — это и не хорошо, и не плохо, это реальность, такой у нас календарь. Люди, которые составляют календарь, должны учитывать ряд факторов. Существуют приоритеты — восемь или девять позиций, нужно понимать, что чем-то придётся жертвовать — количеством матчей, ритмичностью. Не очень понимаю все эти дискуссии вокруг календаря, для меня самое важное, чтобы все были в равных условиях.

У Олега Знарка стоит спросить, зачем сборной две недели готовиться к Олимпийским играм. Я занят другими делами и не могу ответить на вопрос, зачем такая пауза нужна. Конечно, неудобно, что календарь будет опубликован только 12 июля. Чем раньше, тем лучше. Нам нужно сейчас заказывать чартеры, а мы даже не знаем, куда полетим. Будем делать всё в спешном порядке. Очевидно, что это неудобно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.