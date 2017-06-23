НХЛ может ввести наказание малым штрафом за неудачный просмотр тренером офсайда

Национальная хоккейная лига может ввести изменение в практику использования тренерских видеопросмотров. Об этом сообщил директор лиги по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.



В настоящее время в том случае, если видеопросмотр показал правоту арбитров на льду, запросившая его команда теряет тайм-аут. Вместо этого предлагается наказывать её малым штрафом при сохранении тайм-аута. По мнению Кэмпбелла, такое новшество может быть введено уже начиная с сезона-2017/18. Касаться оно будет только запросов по поводу офсайда, а не блокировки вратаря.