Источник: «Вегас» не хочет обменивать защитников Шмидта и Теодора

Появились очередные трансферные новости с участием новичка НХЛ клуба «Лас-Вегас Голден Найтс». Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи дал понять, что клуб не хочет обменивать защитников Нэйта Шмидта и Ши Теодора. Об этом информирует NBC.

Сообщается, что функционер отклонил три предложения по Теодору и сказал, что клуб хотел бы сохранить Шмидта.



«Вегас» выбрал на драфте расширения 13 защитников, часть из которых планировал обменять. Ранее были обменяны двое из них – Тревор ван Римсдайк и Дэвид Шлемко.