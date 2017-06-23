Дорион: что должен делать партнёр Карлссона по обороне? Отдать ему шайбу

«Оттава Сенаторз» потерял на драфте расширения защитника Марка Мето, который ранее играл с лидером команды Эриком Карлссоном в одной паре. В связи с этим Пьер Дорион, генеральный менеджер канадской команды, в сезоне-2016/17 дошедшей до финала Восточной конференции НХЛ, порассуждал, как должен играть новый партнёр Эрика Карлссона по обороне. Шведский защитник в настоящее время восстанавливается после операции на ноге.

«Что он должен делать? Отдать ему шайбу», – передаёт слова функционера журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».