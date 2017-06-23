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Сидоренко: Вудкрофт понял, что новая политика минского «Динамо» ему не подходит

23 июня 2017, пятница. 16:31. Хоккей

Бывший тренер сборной Белоруссии по хоккею Андрей Сидоренко прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера минского «Динамо».

«В минском «Динамо» поменялась политика, сейчас идет расчёт на доморощенных хоккеистов и тренеров, уменьшился лимит на легионеров. Вудкрофт либо что-то новое для себя нашел, либо понял, что новая политика клуба ему не подходит. Думаю, что руководство постарается сделать всё, чтобы команда была боеспособной. Ставка будет делаться на своих игроков, это видно по селекции. Конечно, с уходом лидеров команда немного ослабла, как я сказал, упор будет сделан на своих хоккеистов. Под руководством Вудкрофта в прошлом сезоне минское «Динамо» по ходу всей «регулярки» играло очень хорошо и попало в плей-офф. В играх на вылет команда сыграла плохо, но в целом на протяжении сезона команда показала довольно хороший и качественный хоккей», — сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

«Динамо» Мн: Вудкрофт покинул пост главного тренера по соглашению сторон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Минск Андрей Сидоренко Крэйг Вудкрофт
Новости. Хоккей
23 июня 2017, пятница
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