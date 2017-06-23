«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Порядиным на два года

ХК «Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Павлом Порядиным на два года. Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Игрок, которому 21 июля исполнится 21 год, за два сезона в системе «Нефтехимика» за основную команду провёл 66 игр и набрал 19 (10+9) баллов за результативность при показателе полезности "+4". В прошедшем сезоне в плей-офф МХЛ в 24 матчах Порядин набрал 22 (8+14) очка, стал вторым в споре бомбардиров и в составе «Реактора» серебряным призёром чемпионата МХЛ.