Экс-наставник «Айлендерс» Джек Капуано вошёл в тренерский штаб «Флориды»

«Флорида Пантерз» объявил о назначении Джека Капуано заместителем главного тренера Боба Бугнера.



«Я рад приветствовать Джека в нашем штабе. Он умный и опытный специалист, который хорошо сработается с нашими молодыми игроками», — приводятся слова Бугнера на официальном сайте клуба.

«Я очень рад присоединиться к „Флорида Пантерз“. Спасибо владельцам за доверие и генеральному менеджеру за возможность работать вместе с Бобом, одним из лучших молодых тренеров в хоккее. В последние годы я неплохо узнал „Пантерз“ и готов работать с такой молодой и талантливой командой», — сказал Капуано.

50-летний Капуано с 2010 по 2017 год возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс», откуда был уволен в середине прошлого сезона. За это время он трижды выводил команду в плей-офф и выиграл 227 матчей из 483.