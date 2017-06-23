«Чикаго» обменял Никласа Яльмарссона в «Аризону» на защитников Мёрфи и Дофина

«Чикаго Блэкхоукс» обменял защитника Никласа Яльмарссона в «Аризона Койотс» на защитников Коннора Мёрфи и Лорана Дофина. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

30-летний Яльмарссон в прошедшем сезоне провёл 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 18 (5+13) очков при показателе полезности "+12", а также четыре игры в плей-офф. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.



22-летний Дофин провёл в сезоне-2016/17 24 игры, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности "-2". 24-летний Мёрфи в 77 матчах отметился 17 (2+15) баллами при показателе полезности "-13".