«Чикаго» собирается обменять Артемия Панарина в «Коламбус» на Саада

«Чикаго Блэкхоукс» работает над сделкой с «Коламбус Блю Джекетс» по обмену нападающего Артемия Панарина на форварда Брэндона Саада. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

25-летний Панарин выступает за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.



24-летний Саад перешёл в «Коламбус» из «Чикаго» два года назад. В сезоне-2016/17 на его счету 53 (24+29) результативных балла в 82 играх «регулярки» и 3 (1+2) очка в пяти матчах плей-офф.