«Чикаго» обменял Панарина и Мотта в «Коламбус» на Саада и А. Форсберга

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападаюещего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Об этом сообщает TSN. Агент Панарина Дэн Милстейн в своём «твиттере» подтвердил переход россиянина.

25-летний Панарин выступает за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.



24-летний Саад перешёл в «Коламбус» из «Чикаго» два года назад. В сезоне-2016/17 на его счету 53 (24+29) результативных балла в 82 играх «регулярки» и 3 (1+2) очка в пяти матчах плей-офф.

22-летний Мотт дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, набрав 7 (4+3) очков в 33 матчах. 24-летний Форсберг за три сезона в «Коламбусе» сыграл 10 матчей, одержав одну победу с процентом отражённых бросков 87,9 и коэффициентом надёжности 4,02.