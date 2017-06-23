Защитник Антон Волченков заключил новый однолетний контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» заключил новый односторонний контракт на один сезон с защитником Антоном Волченковым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



В минувшем сезоне на счету Волченкова 48 матчей за «Адмирал», в том числе шесть в плей-офф. В этих встречах защитник отметился одной заброшенной шайбой и семью голевыми передачами при показателе полезности "+1". При этом Антон лидировал в команде по заблокированным броскам, сделав 80 блоков, а также совершил 56 силовых приёмов и заработал 34 минуты штрафа.

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