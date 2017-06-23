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Кекяляйнен: Панарин — один из самых динамичных атакующих игроков в НХЛ

23 июня 2017, пятница. 20:37. Хоккей

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход в команду нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Артемия Панарина.

«Артемий был лучшим новичком НХЛ два года назад, попал во вторую команду всех звёзд по итогам этого сезона, он один из самых динамичных атакующих игроков в НХЛ. Чтобы получить Панарина, а также отличного проспекта в лице Тайлера Мотта, надо было чем-то пожертвовать, но мы верим, что это очень хороший шаг для нашей команды. Желаем Антону Форсбергу и Брэндону Сааду всего хорошего и благодарим их за вклад в нашу организацию», — приводятся слова Кекяляйнена на официальном сайте клуба.

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«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».
Источник: Официальный сайт "Коламбус Блю Джекетс" Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин Ярмо Кекяляйнен
Новости. Хоккей
23 июня 2017, пятница
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