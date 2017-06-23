Кто выиграл от обмена Панарина и Саада?

«Чикаго Блэкхоукс» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападающего Брэндона Саада. Также в стан «чёрных ястребов» отправился вратарь Антон Форсберг и пятый раунд драфта-2018, а «Коламбус» получил нападающего Тайлера Мотта и шестой раунд драфта-2017.
«Чемпионат» предлагает читателям оценить этот обмен и дать свой вердикт, какой из клубов остался в выигрыше. Варианты ответов:
— «Чикаго». Саад – более универсальный форвард;
— «Коламбус». Панарин – элитный снайпер;
— Сделка выгодна обоим клубам.
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«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья
«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».