Кто выиграл от обмена Панарина и Саада?

«Чикаго Блэкхоукс» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападающего Брэндона Саада. Также в стан «чёрных ястребов» отправился вратарь Антон Форсберг и пятый раунд драфта-2018, а «Коламбус» получил нападающего Тайлера Мотта и шестой раунд драфта-2017.



«Чемпионат» предлагает читателям оценить этот обмен и дать свой вердикт, какой из клубов остался в выигрыше. Варианты ответов:



— «Чикаго». Саад – более универсальный форвард;

— «Коламбус». Панарин – элитный снайпер;

— Сделка выгодна обоим клубам.

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