Сергей Бобровский поприветствовал Артемия Панарина в «Коламбусе»

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поприветствовал новичка команды, нападающего Артемия Панарина, который ранее был обменян из «Чикаго Блэкхоукс».

«Добро пожаловать в „Коламбус Блю Джекетс“! С нетерпением жду возможности играть с тобой, Артемий!» — написал Бобровский в своём «инстаграме».

Панарин, выступавший за «Чикаго» два года, в свой дебютный сезон в НХЛ завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.