Нападающий «Миннесоты» Шрёдер перешёл в «Коламбус» в обмен на форварда Салитуро

«Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд» совершили обмен, в результате которого в команду из Огайо перешёл центральный нападающий Джордан Шрёдер. Взамен «Миннесота» получила центрфорварда Данте Салитуро.

26-летний Шрёдер в прошедшем сезоне провёл 37 матчей регулярного чемпионата, в которых отметился 13 (6+7) баллами за результативность. Всего в НХЛ на его счету 40 (17+23) очковв 144 играх.

20-летний Салитуро в прошедшем сезоне выступал в OHL за «Лондон Найтс», набрав 22 (11+11) очка в 30 играх, после завершения сезона в молодёжной лиге провёл семь матчей в ECHL, забросив одну шайбу.