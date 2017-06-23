Источник: «Чикаго» рассматривает форварда «Вашингтона» Оши как замену Панарину

«Чикаго Блэкхоукс» серьёзно рассматривает нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джея Оши как замену Артемию Панарину, который ранее был обменян в «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает журналист Fox Sports Энди Стрикланд.

«Ти Джея Оши серьёзно рассматривают в качестве замены Артемию Панарину в звене Патрика Кейна. Возможно, ему придётся согласиться на меньшие деньги. „Блэкхоукс“ сыграют на том, что в „Чикаго“ Оши может завоевать Кубок Стэнли», — написал Стрикланд в своём «твиттере».

30-летний Оши 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, у него заканчивается пятилетний контракт, по которому он получал $ 4,175 млн в год. В прошедшем сезоне он сыграл 68 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 56 (33+23) очков, а также 13 игр в плей-офф, забив четыре гола и сделав восемь передач.