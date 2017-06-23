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Чайка: Степан может стать в «Аризоне» первым центром, Раанта — основным вратарём

23 июня 2017, пятница. 22:08. Хоккей

Генеральный менеджер «Аризона Койотс» Джон Чайка прокомментировал обмен защитника Никласа Яльмарссона из «Чикаго Блэкхоукс», а также нападающего Дерека Степана и вратаря Антти Раанту из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы в восторге от того, что получили Дерека. Наша организация более 10 лет искала настоящего первого центра, мы уверены, что Степан может стать таким для нас.

Очень довольны переходом Никласа, это элитный игрок, один из лучших защитников НХЛ. Он боец, который сыграл ключевую роль в последних трёх Кубках Стэнли «Чикаго».

Антти — очень умелый, атлетичный вратарь. Уверены, что он может стать великолепным основным вратарём в нашей команде", — приводятся слова Чайки на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт "Аризоны Койотс" Сообщить об ошибке
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