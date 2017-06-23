«Лос-Анджелес» объявил о выкупе контракта защитника Мэтта Грина

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл объявил о выкупе контракта защитника Мэтта Грина. Он провёл в клубе девять сезонов и завоевал два Кубка Стэнли.



«Мэтт внёс невероятный вклад в нашу команду, и мы очень благодарны ему за всё, что он сделал, был выдающимся лидером. В „Лос-Анджелесе“ он играл важную роль в изменении культуры команды, его вклад в два Кубка Стэнли нельзя измерить», — приводятся слова Робитайла на официальном сайте клуба.

Контракт 34-летнего игрока обороны рассчитан ещё на один сезон, зарплата составляет $ 2,5 млн. Грин получит 2/3 от этой суммы в течение двух следующих сезонов. В сезоне-2016/17 Грин провёл за «Кингз» 26 матчей регулярного чемпионата НХЛ — 2 (1+1) очка, показатель полезности «+3».