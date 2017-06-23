«Сент-Луис» рассматривает возможность получить более высокий выбор на драфте

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что клуб хочет провести обмен, чтобы получить более высокий выбор в первом раунде драфта.



«Мы рассматриваем возможность продвинуться выше на драфте. Мы уже разговаривали с клубами, которые, возможно, захотят обменять свой выбор на более поздний в обмен на два наших пика в первом раунде или один в первом и один во втором. Это будет зависеть от того, как высоко мы продвинемся. Мы присмотрели несколько игроков.



Мы считаем, что под 20-м, 27-м и 51-м номерами сможем получить по-настоящему хороших игроков, но если есть возможность подняться повыше и получить игрока, который стоит того, мы можем это сделать», — приводятся слова Армстронга на официальном сайте клуба.

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