Армстронг: на драфте-2017 нет новых Овечкиных, но кто-то превзойдёт ожидания

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился ожиданиями от драфта НХЛ 2017 года, который состоится в ночь с 23 на 24 июня и отметил, что, несмотря на то что среди новичков нет таких ярких талантов, как Сидни Кросби или Александр Овечкин, всё равно можно найти тех, кто «выстрелит» в будущем.

«На этом драфте нет игроков, похожих на Кросби, Овечкина или Мэттьюса, но всегда есть кто-то, кто превосходит ожидания. Это может быть поздний выбор в первом раунде или игрок из четвёртого», — приводятся слова Армстронга на официальном сайте клуба.