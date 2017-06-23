«Вегас» хочет получить выбор в топ-3 первого раунда драфта-2017

«Вегас Голден Найтс» пытается совершить обмен, в результате которого будет выбирать в первой тройке на драфте новичков 2017 года. Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
«Вегас» должен выбирать трижды в первом раунде — под 6-м (собственный пик), 13-м и 15-м номерами, которые клуб получил на драфте расширения от «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Айлендерз» соответственно.
Первый раунд драфта НХЛ состоится в ночь с 23 на 24 июня в Чикаго. Ожидается, что под первыми двумя номерами выберут нападающих Нолана Патрика и Нико Хишира.
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