«Филадельфия» выбрала Нолана Патрика под вторым номером на драфте НХЛ — 2017

Канадский нападающий Нолан Патрик был выбран «Филадельфией Флайерз» в качестве второго номера на драфте юниоров НХЛ — 2017.

Патрик выступал за «Брэндон Уит Кингз» в Западной хоккейной лиге, был капитаном команды. В сезоне-2016/17 нападающий провёл 33 матча, в которых набрал 46 очков (20 голов + 26 передач).

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