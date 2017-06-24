«Сент-Луис» выбрал Костина в первом раунде драфта — 2017

Россиянин Клим Костин выбран в первом раунде драфта НХЛ под 31-м номером. 18-летнего нападающего московского «Динамо» задрафтовал «Сент-Луис Блюз».

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Отметим, что изначально последним в первом раунде должен был выбирать «Питтсбург Пингвинз». Однако «Сент-Луис» отдал за это право свой 51-й пик и нападающего Райана Ривза, а в обратном направлении отправился шведский форвард Оскар Сундквист.

В последний раз ни один россиянин не был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2005 году, однако в этом году подобной ситуации удалось избежать.