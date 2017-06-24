Хишир: когда услышал, что меня выбирают первым, подумал: «Господи, это же я»

Швейцарский нападающий Нико Хишир, ставший первым номером драфта новичков НХЛ — 2017, признался, что невероятно рад этому событию. 18-летний хоккеист, выступавший за «Галифакс Мусхэдз», был выбран «Нью-Джерси Дэвилз».

«Не могу подобрать слов, это потрясающее чувство. Я не подозревал, что меня выберут первым. Когда услышал это, просто подумал: „Господи, это же я“. Я просто очень и очень счастлив.

Швейцарский хоккей хорошо работает со своими игроками. Масса людей из Швейцарии помогли мне пройти через всё это», — приводит слова Хишира официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2016/17 Хишир провёл 57 игр в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, набрав 86 очков (38 голов + 48 передач).