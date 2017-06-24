Патрик: Проворов — будущая звезда НХЛ, будет здорово играть с ним

Канадский нападающий Нолан Патрик, который был выбран «Филадельфией Флайерз» под вторым номером на драфте-2017, подчеркнул, что будет рад поиграть в одной команде с россиянином Иваном Проворовым.

«Это здорово, думаю, что семья будет довольна. Всё просто отлично. Будет здорово играть с Иваном Проворовым, это будущая звезда НХЛ», — приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.

Патрик выступал за «Брэндон Уит Кингз» в Западной хоккейной лиге, был капитаном команды. В сезоне-2016/17 нападающий провёл 33 матча, в которых набрал 46 очков (20 голов + 26 передач).