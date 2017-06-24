«Сент-Луис» обменял Ривза в «Питтсбург» на драфт-пик, под которым выбрал Костина

«Питтсбург Пингвинз» совершил обмен с «Сент-Луис Блюз». Как сообщается на странице «пингвинов» в «Твиттере», «Блюз» получили форварда Оскара Сундквиста и 31-й пик драфта — 2017, под которым они выбрали россиянина Клима Костина. В обратном направлении проследовал форвард Райан Ривз и 51-й пик драфта — 2017.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

У 30-летнего Ривза остался один сезон по контракту. 23-летний Сундквист в настоящее время является ограниченно свободным агентом.



В прошлом сезоне Ривз заработал 13 (7+6) очков в 80 матчах за «Блюз». Сундквист в 10 играх за «Пингвинз» очков не набрал.