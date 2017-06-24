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«Сент-Луис» обменял Ривза в «Питтсбург» на драфт-пик, под которым выбрал Костина

24 июня 2017, суббота. 07:35. Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» совершил обмен с «Сент-Луис Блюз». Как сообщается на странице «пингвинов» в «Твиттере», «Блюз» получили форварда Оскара Сундквиста и 31-й пик драфта — 2017, под которым они выбрали россиянина Клима Костина. В обратном направлении проследовал форвард Райан Ривз и 51-й пик драфта — 2017.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

У 30-летнего Ривза остался один сезон по контракту. 23-летний Сундквист в настоящее время является ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Ривз заработал 13 (7+6) очков в 80 матчах за «Блюз». Сундквист в 10 играх за «Пингвинз» очков не набрал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Клим Костин Фото
Новости. Хоккей
24 июня 2017, суббота
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