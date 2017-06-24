Боумэн: Кейн выводит всех на новый уровень, после Панарина найдёт другого игрока

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн выразил уверенность, что потеря Артемия Панарина никак не скажется на результативности Патрика Кейна.



«Одна из невероятных черт Кейна — он добивается успеха разными путями, с любыми партнёрами, именно это делает его великолепным игроком. Он делает это лучше всех вокруг. Когда несколько лет назад у нас были большие успехи, Патрик мог вывести на новый уровень любого, кто с ним играет.



Безусловно, у них с Панариным было отличное взаимопонимание. Но нет причин не верить в то, что Кейн в следующем сезоне найдёт такое же взаимопонимание с другим хоккеистом. Не знаю, кто это будет — Саад, или какой-нибудь из молодых игроков». — приводит слова Боумэна официальный сайт клуба.

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